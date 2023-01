La reacción viral de Sergio Agüero por respuesta que tuvo Piqué a la canción de Shakira

El exdelantero Sergio Agüero estuvo presente durante el anuncio que hizo Gerard Piqué a través de un streaming, sobre el nuevo patrocinador de la Kings League que creó junto a Ibai Llanos, y su reacción se convirtió en viral en las últimas horas.

El español respondió con una ironía a la canción de su exesposa, Shakira, quien en una sesión con Bizarrap le dijo que cambió "un Rolex por un Casio" y anunció a la firma japonesa de relojes como auspiciadora del torneo, indicando además que es un "reloj para toda la vida".

Al momento que Piqué hizo este anuncio Agüero se rió a carcajadas y empezó a cantar "Vamos Casio, Casio".

También le preguntaron si la canción de la colombiana era dedicada a Piqué, y su respuesta fue afirmativa.

ES UN CRACK KUNNY 🤣🤣🤣



*Piqué anuncia que Casio es nuevo patrocinador de la Kings League*

— Ibai: “¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado...”.

— Gerard Romero: “Kun, ¿por qué entró Casio?”.



— El Kun: “POR LA CANCIÓN DE SHAKIRA".

EL KUN AGUERO EN ESTADO PURO, JAJA. pic.twitter.com/2SmTPxNwng