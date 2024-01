Nelson Tapia narró sus últimos meses en Ecuador: Las bandas ligadas al narcotráfico hacen lo que quieren

El exportero de Universidad Católica y de la selección chilena Nelson Tapia forjó su carrera como entrenador en Ecuador, donde estuvo desde 2019 en adelante, no obstante, a fines del año pasado decidió volver a nuestro país ante la crisis de seguridad que el país sudamericano vive.

"En Ecuador ya no se puede vivir. Las bandas se han tomado el país y no queremos arriesgar nuestra tranquilidad familiar", dijo Tapia, quien hoy vive en su natal Molina.

"En los cinco años que estuvimos allá, siempre pensamos que iba a quedar la grande de un momento a otro y ahora está todo descontrolado. Ecuador vive una crisis profunda. Guayaquil y toda la zona costera de Ecuador en especial es realmente un lugar peligroso. Las diferentes bandas, ligadas preferentemente al narcotráfico, dominan y hacen lo que quieren en las ciudades y pueblos de toda la zona que limita con Colombia", añadió en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Cobran a las personas por tener un negocio o por vivir en ciertos lugares. El sicariato es una práctica común, de todos los días, y los ajustes de cuentas entre ellos son terribles", complementó.

Incluso contó que hasta en el fútbol se han enquistado: "Se meten en los arbitrajes y hasta tienen equipos. Me acuerdo que una me tocó jugar contra uno que se llamaba Fijalán y después supe que se llamaba así por las iniciales de los narcos: Fito, el que se escapó de la cárcel y que es el Pablo Escobar de Ecuador", narró.