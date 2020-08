Agentes de Arturo Vidal negocian su salida gratuita de Barcelona

El medio italiano Sky Sport reveló que los representantes del chileno Arturo Vidal se encuentran en negociaciones con la directiva de FC Barcelona para permitir su salida del club de manera gratuita.

La información fue dada a conocer por el periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que Inter de Milán espera una respuesta a esas tratativas para hacer un ofrecimiento de contrato al chileno.

Siempre fiel a dichas publicaciones, los lombardos "lideran la carrera" para fichar al jugador chileno, quien es una prioridad para Antonio Conte, DT del equipo en que milita Alexis Sánchez.

Además, en la prensa de ese país, Corriere dello Sport señaló que la llegada de Vidal "ya se puede dar por sentada".

