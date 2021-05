Agentes de Koeman descartaron ataque de ansiedad del DT y se molestaron con Laporta

Una polémica se creó entre el presidente de Barcelona, Joan Laporta, y la agencia de representación del técnico Ronald Koeman, luego de que el timonel "blaugrana" dijera que el DT sufrió un ataque de ansiedad.

Laporta habló en una reciente conferencia de prensa sobre el futuro de Koeman, de Messi y otros asuntos del club, momento en que notificó el problema de salud del estratega, aunque añadió que "nos dio un susto. Tuvo un episodio que le llevó al hospital, pero está bien. Lo llamé".

Ante esto, la agencia Wasserman Netherlands respondió con un comunicado: "Las palabras del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante una rueda de prensa hoy sobre Ronald Koeman y su ataque de ansiedad son exageradas. Ronald fue al hospital para tomarse la presión, un control rutinario para la gente con su historial médico. Recriminamos la manera en la que ha aparecido en los medios. Ronald está bien, no hay que preocuparse de nada".

