Al Sadd salió al paso por interés de FC Barcelona en Xavi: Está enfocado en nuestros desafíos

El club qatarí Al Sadd salió al paso este viernes por el presunto interés que hay sobre su entrenador Xavi Hernández de parte de FC Barcelona, que puso en carpeta al español como posible sustituto de Ronald Koeman en la banca.

A través de sus redes sociales, el conjunto más laureado del fútbol de Qatar apuntó: "En respuesta a lo que está circulando recientemente, la directiva de Al Sadd reafirma que Xavi tiene un contrato de dos años con el club y está totalmente enfocado en los próximos partidos del equipo".

"Además, el (Xavi) pretende defender nuestro liderato en la cima de la liga y defender el título de campeón", agregan en la publicación.

Con esto, pareciese que se cae un candidato para la dirección técnica de Barcelona, que además de Xavi puso la mira en Andrea Pirlo y Roberto Martínez, actual entrenador de la selección de Bélgica.

