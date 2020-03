Andrea Pirlo y su futuro como director técnico: Barcelona me está esperando

El ex futbolista italiano Andrea Pirlo analizó la carrera que pretende comenzar como director técnico, bromeando con la posibilidad de que en FC Barcelona lo "están esperando" para que arribe como entrenador.

En una conversación por rede sociales con su compañero en la selección italiana, el también retirado Fabio Cannavaro, Pirlo mencionó que: "Estoy teniendo muchas solicitudes para dirigir. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas sean del extranjero".

"El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas", remarcó.

Sobre sus expectativas como DT, el ex AC Milan y Juventus apuntó que: "Puedo convertirme en un buen entrenador de fútbol transmitiendo mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto, pero si no gano, no pasará nada".