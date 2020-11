Ansu Fati será baja cuatro meses en Barcelona tras ser operado de su rodilla izquierda

El joven atacante español Ansu Fati será baja por aproximadamente cuatro meses en FC Barcelona, luego de ser operado con éxito de una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, la cual sufrió en el duelo ante Real Betis en la liga española.

A través de un comunicado, el conjunto catalán informó: "El jugador del primer equipo Ansu Fati ha sido intervenido este lunes satisfactoriamente de la lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda a cargo del doctor Ramon Cugat y bajo la supervisión de los servicios médicos del club".

"Su tiempo de baja aproximado será de cuatro meses", remarca la misiva.

De esta manera, Fati se perderá buena parte de la temporada, donde estaba disputando tanto la liga española como Champions League con Barcelona, además de haber sido constantemente nominado por Luis Enrique en la selección española.

LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club's medical services.



