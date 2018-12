Arthur Melo: Estoy rezando para que Neymar vuelva a Barcelona

El mediocampista brasileño Arthur Melo, en conversación con Mundo Deportivo se refirió a su presente en FC Barcelona y aseguró que está ilusionado que se concrete el regreso de Neymar a la escuadra de Arturo Vidal.

"Estoy rezando para que él venga porque es un crack, es indiscutible, y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo, mucho mejor. Personalmente estoy torciendo mucho para que él vuelva, pero él tiene su vida, sabe lo que hace y no sé cuanto profundo están esas negociaciones", dijo Melo sobre su compatriota.

Maás allá de su posible fichaje, el volante agregó que Neymar "es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho y estaría muy feliz si pudiera volver aquí".

Por otra parte, Arthur se refirió a sus primeros meses en el ekenco "culé", y a mostró su orgullo por compartir camarín con las figuras del equipo: "Es una mezcla de felicidad y locura. Hace poco tiempo lo estaba imaginando cuando lo veía jugando por la tele. Y ahora, verme entre tantos cracks: Messi, Piqué, Busquets... me tengo que ir pellizcando para ver que es verdad y que yo estoy jugando a su lado".

Además, se mostró feliz de haber recibido loas de Lionel Messi en su llegada, e indicó que "recibir elogios del mejor jugador de la historia, para mí fueron diez minutos de gloria, quedé deslumbrado. Esos elogios me ayudan porque me dan confianza. Solo tengo que agradecerle el cariño que me ha mostrado siempre, igual que el resto de compañeros".

Finalmente, reconocío que desde que llegó a Cataluña "en mi vida cambió todo. Dentro y fuera del campo. Los medios de comunicación. La responsabilidad aumentó porque estoy en el mejor o uno de los mejores equipos del mundo. Me volví más profesional. Ahora como mejor, por ejemplo", cerró.