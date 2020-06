Arturo Vidal asoma como titular en visita a Sevilla por bajas de Frenkie De Jong y Sergi Roberto

El chileno Arturo Vidal aparece entre las opciones del entrenador de FC Barcelona, Quique Setién, para que sea titular en el duelo del viernes frente a Sevilla, por una nueva fecha de la liga española.

"Arturo Vidal apunta al once inicial del Barça en el trascendental duelo de este viernes frente a Sevilla en el 'Sánchez Pizjuán' que puede marcar el duelo por el título de La Liga entre los blaugrana y el Real Madrid", señaló el medio Sport sobre el nacional.

Sergi Roberto suffrió una fisura costal y Frenkie de Jong una sobrecarga en el gemelo derecho, por lo que serán bajas para el "Pizjuán".

🚨 INJURY NEWS | @DeJongFrenkie21 is out with a calf strain and @SergiRoberto10 is out with a rib fracture.



COMPLETE SQUAD REPORT: https://t.co/OBXqaXFvRq pic.twitter.com/NdQM7T7Flz