Arturo Vidal proyecta un registro goleador similar a los de Fábregas y Xavi en FC Barcelona

El medio español Marca explicó por qué sería "insensato" que FC Barcelona vendiera al chileno Arturo Vidal a mitad de la presente temporada, tomando en cuenta que es el volante más goleador del equipo y que tiene una proyección en ese ámbito similar a las que alguna vez registraron Cesc Fábregas y Xavi Hernández.

La publicación ibérica afirmó que el nacional es uno de los centrocampistas con más llegada del plantel azulgrana, donde aporta con goles, inteligencia y anarquía, mientras que destacó que su paso por Barcelona se equipara a una "montaña rusa", pues no tiene miedo de dar a conocer su descontento cuando no suma los minutos que quisiera.

Vidal, cuarto goleador del equipo por detrás de Antoine Griezmann gracias a sus cinco anotaciones en tan solo 524 minutos, tiene una marca es superior incluso a la de otros jugadores combinados, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Carles Aleñá, Arthur, Frenkie De Jong y Sergi Roberto, quienes llevan tres.

Es por eso que, para Marca, Barcelona no puede desprenderse de su cuarto goleador, de "un tipo que siempre cumple aunque sea un oasis de locura bien entendida en la estructura asociativa azulgrana".

"De momento, si se queda en Can Barca, puede romper todos los registros goleadores para un centrocampista. A un partido para que termine la primera vuelta, la proyección para el chileno es de diez u once goles. En la última década solo le superaría o igualaría Cesc Fábregas, que anotó once goles actuando como falso 9 en bastantes ocasiones", subrayó la publicación.

"Con diez tantos aparece Xavi Hernández en la temporada 2011/2012, su mejor temporada de cara a puerta. Ese mismo año, el propio Cesc se inscribió con nueve goles en lo que fue una de las mejores campañas goleadoras de Barcelona en los últimos años", complementó el artículo.

"Arturo Vidal, con cinco meses por delante, puede igualar y superar estas cifras para convertirse en una pieza fundamental de la parcela ofensiva culé", destacó Marca, donde indicaron que con estos números Valverde "difícilmente accederá a su venta, pues "no se antoja -como- una buena estrategia".

Es por eso que la única opción para que salga de Barcelona es una oferta "de muchos millones", algo que aún no ha llegado a Barcelona, y tampoco hay que olvidar que Inter de Milán, su principal pretendiente, no tiene opciones de ganar la Champions "título que anhela el chileno".