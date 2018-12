Arturo Vidal y su objetivo para el 2019: Me preparo para levantar la Champions

El volante nacional Arturo Vidal brindó este viernes una conferencia de prensa patrocinada en Santiago en la que manifestó que quiere ganar el 2019 la Liga de Campeones de Europa con FC Barcelona.

"Me preparo para levantar la Champions, ese es mi objetivo. Todos piensan que Barcelona tiene más opciones, pero el fútbol está cambiando, todos los equipos han mejorado mucho", apuntó.

"En Bayern Munich pensé que iba a levantar una, pero en el fútbol hay momentos que son complicados. Ahora espero que todos lleguemos al 100 por ciento para que se nos dé", agregó el futbolista.

Arturo Vidal también se dio el tiempo de evaluar su 2018. "Fue un año bueno, aunque no como los anteriores porque la lesión de rodilla me dejó varios meses sin hacer lo que me gusta, después, cuando llegué a Barcelona, me costó ponerme en forma, pero gracias a Dios lo terminé excelente, siendo titular, jugando todos los partidos y ganando, quedando punteros con Barcelona. Esta es la séptima vez que el equipo en el que estoy es líder en época de Navidad", expresó.

Sobre su cambio de actitud luego de haber reclamado varios veces por las pocas oportunidades que tuvo en su arranque en Barcelona, el futbolista confesó que el cambio se produjo "cuando fuimos a Japón con la selección. Me di cuenta que se trataba sólo de trabajar día a día porque es muy difícil".

"Una piensa que está siempre al 100 por ciento, las ganas hacen que te confundas. Me faltaba mucho para estar en forma y creo que todo el trabajo y esfuerzo me dio la posibilidad de sentirme como siempre", añadió.

En esa misma línea, aseguró que "era una cosa de día a día, uno tiene que trabajar a diario para ganarse el puesto, si te relajas lo pierdes porque la competencia es muy dura, pero tengo que seguir trabajando cada día más fuerte para mantenerme en el once y lograr los objetivos".