Dani Alves: Si Barcelona piensa que me necesita solo tiene que llamarme

El destacado lateral brasileño Dani Alves se ofreció para llegar a FC Barcelona, equipo en el que triunfó entre 2008 y 2016, y aseguró que está para jugar en cualquier equipo, ya que físicamente se encuentra bien.

Alves dijo en diálogo con Sport que "salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme".

"Sonaría muy ventajista decir que ahora el Barça me necesita. Yo siempre dije que me fui porque vi que las cosas no estaban como yo creía que deberían estar. Cuando uno hace una historia tan linda y respeta mucho esta casa y se ha dejado la vida por ella, no quiere ver que la gente se está cargando esto, no quiere ser cómplice de esto. Yo salí y avisé", añadió.

Además, aseguró que no tendrá problemas en caso de llegar: "Yo sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora. En todo lugar que he ido siempre he pensado que la mezcla perfecta es la experiencia con la juventud. Va a llegar un momento en el que la juventud va a madurar y los de más edad lo dejan. Es un ciclo natural, pero en el fútbol se han ido cometiendo errores y este proceso se ha acelerado".

Finalmente, habló de su cercanía con el presidente "culé", Joan Laporta: "Joan sabe todo lo que pienso de él y de todo lo que ha hecho para el Barça y para todos nosotros. No es ninguna novedad. Es explícito y siempre lo he declarado. Me alegro muchísimo de que esté al frente otra vez. Le dejaron un problema pero si creo que hay alguien capacitado para solucionar, este es Joan".

Alves ganó seis ligas españolas, cuatro Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa con la camiseta "blaugrana".