El reconocido doctor Cugat se unió a candidatura a la presidencia de FC Barcelona

El precandidato a la presidencia de FC Barcelona Víctor Font anunció que el doctor Ramon Cugat, reconocido en Chile por haber operado a varios seleccionados chilenos, entre ellos Arturo Vidal, Claudio Bravo y Alexis Sánchez, formará parte de su proyecto "Sí al Futur" como directivo del área deportiva en una presentación telemática celebrada este lunes.

"Es una eminencia en el mundo del deporte y en el del fútbol en particular. Al doctor Cugat lo fuimos a buscar hace tres años por primera vez y, desde entonces, le hemos ido explicando el proyecto y cómo de importante es para nosotros contar con su experiencia y su capacidad", explicó Font.

"Nos ayudará a tomar las grandes decisiones estratégicas del área médica del club, así como de la nueva área de psicología y comportamiento", añadió.

"En el Barça estoy vinculado desde que jugué en el juvenil y he seguido vinculado más tarde cuando me han ido pidiendo diagnósticos sobre lesiones de jugadores del club. A personas como Pep Guardiola y a Xavi Hernández yo no les puedo decir que no, y la participación de Xavi en el proyecto de Font fue una de las cosas que me convenció para aceptar", relató Cugat.