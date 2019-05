Ernesto Valverde aseguró que "habrá cambios" ante Celta pensando en Liverpool

El entrenador de FC Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este viernes que guardará a algunas de sus figuras en el choque de este fin de semana ante Celta de Vigo, entre los que estaría el volante chileno Arturo Vidal, pensando en la revancha por la Champions League frente a Liverpool.

"El equipo va a salir motivado y con la intención de ganar. No tengan ninguna duda", subrayó Valverde, quien confirmó, no obstante, que "habrá cambios en el once, porque son necesarios", ya que los catalanes se juegan el próximo martes en Anfield su pase a la final del certamen continental.

Tras el 3-0 logrado en el Camp Nou ante Liverpool los "azulgranas" tienen muy encarrilada la eliminatoria, aunque el técnico ha recibido algunas críticas por la forma en la que jugó el equipo, en muchas fases del encuentro a merced del rival.

Valverde defendió hoy su planteamiento en el último partido de Champions: "Tenemos un estilo definido y el otro día el rival nos planteó un partido con unas características determinadas y teníamos que contrarrestarlo. Nos adaptamos a las circunstancias, nada más".

Pese al gran resultado logrado en la ida, el DT español no se ve, ni mucho menos, en la final. "La eliminatoria no está cerrada. Sabemos de lo que es capaz el Liverpool", insistió.