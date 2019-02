Ernesto Valverde de cara a la revancha de Copa con Real Madrid: Pondremos el mejor equipo

El técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que en el encuentro por la Copa del Rey de este miércoles ante Real Madrid pondrá al mejor equipo para ganar y en ese sentido no aseguró la presencia de Arturo Vidal desde el primer minuto.

"Es un partido definitivo, efectivamente. Y pondremos el mejor equipo para ganar", afirmó el estratega.

"Todo pasa por ir a ganar el partido en el 'Bernabéu'", recordó Valverde, quien no le da importancia a los buenos precedentes del Barça en el terreno de Madrid en los últimos años.

"Solo son datos indicativos, lo que me preocupa no es analizar los datos, sino otras cosas. Me fijo en la gran trayectoria del Barça en ese campo, pero nada más. Es un clásico y repasar la estadística no nos vale", insistió.

El técnico del Barça confirmó la baja de Arthur Melo, pero no comentó qué jugador va jugar en esa posición. Los volantes Sergi Roberto, Carles Aleña y Vidal luchan por su lugar en el once inicial.

"Arthur está mejor. Lo tenemos que valorar, pero no es (el de Copa) el partido en el que estaba pensando tenerlo disponible. Quizás el sábado. No lo sé, ya veremos", dijo.

"Que de volante juegue Sergi Roberto es una de las posibilidades que tenemos. Podría jugar de lateral, que no juegue, que entre Arturo, Aleñá", afirmó.

También se refirió al hecho de jugar dos clásicos con pocos días de diferencia y comentó que es "difícil" que se dé el mismo resultado.