Ernesto Valverde: La posible salida de Arturo Vidal no es una cuestión que me hayan planteado

El director técnico de FC Barcelona, Ernesto Valverde, fue consultado este lunes sobre la opción del seleccionado chileno Arturo Vidal para dejar el club en enero, durante el mercado de invierno europeo, y aseguró que es un tema que aún no han tratado en el cuadro catalán.

"No es una cuestión que se me haya planteado, ni siquiera me la he planteado yo, porque no hemos entrado en el mercado de invierno", respondió de manera lacónica el DT del cuadro catalán.

Además, el preparador de los azulgrana insistió en que la ventana de traspasos aún está lejos y que, de todas formas, es importante pensar en el equipo porque en el segundo semestre "quedan muchos partidos".

"Todavía no tengo nada que admitir ni dejar de admitir, veremos lo que ocurre. Pero el equipo más importante para nosotros es el nuestro y tenemos que estar cubiertos ante cualquier posibilidad, porque desde enero a mayo hay muchos meses y quedan muchos partidos", manifestó.

FC Barcelona prepara su visita a Inter de Milán de este martes, en la Liga de Campeones, para el cual no tendrá a Lionel Messi porque el DT prefirió darle descanso.