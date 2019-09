Ernesto Valverde: Me es imposible jugar con once mediocampistas

El entrenador de FC Barcelona, Ernesto Valverde, explicó la ausencia de Arturo Vidal en la titularidad al señalar que en su equipo hay mucha competencia en la zona central de la cancha.

Además, dijo que desconoce qué pasará con el jugador en el futuro ante su escaso aporte de minutos.

"No sé que pasará de aquí en adelante. Hay mucha competencia en el centro del campo y eso lo sabíamos todos. Lo sé yo, los jugadores y todo el mundo", sostuvo.

"Hay mucha competencia y no he encontrado la forma para jugar con once centrocampistas, me resulta imposible", agregó el DT.

Arturo Vidal y FC Barcelona jugarán este sábado ante Getafe por la liga española.