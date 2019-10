Ernesto Valverde y rumores de su salida del equipo: No me suponen nada

El director técnico de FC Barcelona, Ernesto Valverde, se refirió a los rumores que sitúan al entrenador holandés Ronald Koeman en su puesto para la próxima temporada, junto con analizar el trascendental duelo de este miércoles ante Slavia Praga por el Grupo F de la Champions League.

El estratega, en conferencia de prensa señaló que "está claro que estando en esta posición, de entrenador, siempre estamos sujetos a rumores. Te colocan en un sitio, a otros en tu sitio. No me supone nada".

Además, aseguró que "es un rival que corre mucho, que ataca con muchos jugadores. Además, para nosotros el de mañana es un partido fundamental, es el tercer partido de la liguilla, en el que se empiezan a definir cosas", insistió.

El DT se deshizo en elogios hacia el rival: "Es un gran equipo. En San Siro jugó con una gran personalidad, dominó y estuvo a punto de ganar y después el partido que hizo con el Borussia. Juegan al ataque, juegan bien, tiene argumentos como para hacernos daño. No podemos confiarnos en absoluto. Se puede pensar que somos favoritos, pero eso no significa nada", opinó.

Sobre la sociedad Lionel Messi y Antoine Griezmann en el equipo, sostuvo que "veo que los jugadores se hablan. Se trata de que se entiendan en el campo, de que intuyan un pase y un desmarque antes que otros... y eso se consigue estando juntos".

Finalmente, respecto al aplazamiento del clásico de su escuadra ante Real Madrid, dijo: "Por qué se ha suspendido el clásico -se preguntó el técnico-. Pues no lo sé. Supongo que tiene que ver con la situación en Barcelona, la previsión que puede haber, pero lo ignoro. Se me escapa todo esto. Me hubiera gustado jugar esta semana y dar un tinte de normalidad".