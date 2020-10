Estadounidense Sergiño Dest se sumó a FC Barcelona por cinco temporadas

El estadounidense Sergiño Dest, procedente de Ajax de Amsterdam, se convirtió en nuevo jugador de FC Barcelona para las próximas cinco temporadas, en una operación que le costó al cuadro catalán un desembolso de 21 millones de euros, más cinco en variables.

El lateral diestro, seleccionado de las barras y estrellas, firma un contrato hasta junio de 2025 y su cláusula de rescisión se sitúa en los 400 millones de euros, según informó el club azulgrana.

Dest, que lucirá la camiseta con el número 2, será presentado este viernes.

Nacido en Almere (Holanda), pero con nacionalidad estadounidense, Dest llegó al cuadro de Amsterdam en 2012 y en un solo año se consolidó.

En sus inicios jugó como extremo derecho, pero fue reconvertido como lateral al poco de llegar al Ajax. El año pasado firmó su contrato con el primer equipo después de debutar en julio de 2019.

Se trata del primer fichaje desde que Ronald Koeman es entrenador del equipo azulgrana y coincide su contratación con la baja de Nelson Semedo al Wolverhampton inglés.

En esta temporada, los azulgrana contrataron a Miralem Pjanic (Juventus, 60 millones), Trincao (Braga, 31 millones), Matheus Fernandes (Palmeiras, 7) y Pedri (Las Palmas, 6).

