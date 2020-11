Ex agente de Antoine Griezmann: Lionel Messi es el régimen del terror

El ex representante del delantero francés Antoine Griezmann, Eric Olhats, generó controversia en Europa al hacer duras acusaciones contra Lionel Messi, asegurando que el argentino lleva un "régimen del terror" en FC Barcelona.

En declaraciones a France Football, Olhats indicó que Messi "es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hace sentir mal".

"Antoine llegó a un club con graves problemas, donde Messi lo controla todo. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y algo así debe haber dejado su huella. Todo esto era evidente y visible", precisó Olhats.

Además, apuntó que "siempre he oído a Griezmann decir que no tiene problemas con Messi, pero nunca es al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o en su contra".

Finalmente, Olhats valoró la personalidad de Griezmann: "Nunca entrará en conflicto con nadie, no es lo suyo. Y no es falta de personalidad. Le encanta el fútbol y solo no quiere entrar en disputas".

Consignar que Olhats fue representante de Griezmann hasta 2016. Desde esa fecha, la hermana del jugador, Maud, ha ejercido como su agente.