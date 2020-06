Ex DT de Celta de Vigo reveló que padece esclerosis lateral amiotrófica

El ex técnico de los chilenos Pedro Pablo Hernández y Marcelo Díaz en Celta de Vigo Juan Carlos Unzué, reveló este jueves que padece esclerosis lateral amiotrófica, durante una conferencia de prensa realizada al alero de FC Barcelona, el que fuera su club.

"Solo quería decirles que tengo ELA. En mi caso está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma simétrica. A dia de hoy es una enfermedad sin tratmiento ni cura excepto unas pastillas que a la mayoría de pacientes nos ayuda a ralentizar la progresión de la enfermedad", confesó el también ex segundo entrenador de la selección española.

"Tengo dos motivos para contarlo ahora y de esta forma. La mayoría de mis amigos y conocidos a los cuales no he podido confesar cara a cara mi estado de salud por la situación que vivimos así lo pueden ver en radio o televisión y se pueden quedar mas tranquilos", continuó, según reprodujo el medio Sport.

"Puedo asegurar a todos los que me conocen que lo llevo bien, que estoy fuerte mentalmente para convivir con esta difícil enfermedad y que me siento un privilegiado por lo que me ha dado la vida hasta ese momento", continuó.

La esclerosis lateral amiotrófica es un padecimiento neuromuscular para el que no existe cura y que tiene una esperanza de vida promedio de entre tres y cinco años.

Unzué dirigió al club Celta de Vigo cuando Marcelo Díaz y Pedro Pablo Hernández estaban en sus filas, luego de la salida de Eduardo Berizzo.