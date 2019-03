FC Barcelona fichó a Pau Gasol como embajador del club en Estados Unidos

El basquetbolista español Pau Gasol fichó en Barcelona como asesor estratégico y embajador global del club en Estados Unidos, tras firmar este jueves en Miami un contrato con el presidente de la entidad, Josep María Bartomeu.

"Contento de ayudar en la consolidación de la marca Barça en el contexto americano e ilusionado por la unión de fuerzas", escribió el jugador de los Milwakee Bucks de la NBA.

El contrato, que fue firmado en el hotel Four Seasons de Miami, tendrá una duración de dos años.

El acuerdo incluye una colaboración entre la Fundació del Barça y la Gasol Foundation, además permitirá a la institución abrir nuevas oportunidades en EEUU, país en el que el jugador de 38 años inició una trayectoria de casi dos décadas en la NBA.

It's an honor to team up again with @FCbarcelona, this time away from the court, while I continue competing in the @NBA. I am excited to help the club grow the Barça brand in the US and I'm also thrilled about the partnership between the @GasolFoundation and the @FundacioFCB 🔵🔴 pic.twitter.com/1HcxzXfC9T