FC Barcelona llegó a un acuerdo para fichar a Sergio Agüero

FC Barcelona llegó a un acuerdo para contratar al delantero argentino Sergio Agüero, quien no seguirá en Manchester City.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, de Sky Sport Italia, el cuadro catalán arregló la llegada del "Kun" y se espera que en los próximos días se haga oficial.

El comunicador señaló que el acuerdo es hasta junio de 2023 y que incluye una bonificación en caso de que el club gane la Champions League.

Además, indicó que también hay acercamientos para contratar a Memphis Depay, delantero de Olympique de Lyon.

