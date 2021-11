FC Barcelona oficializó a Xavi Hernández como su nuevo entrenador

FC Barcelona oficializó como nuevo entrenador al ex volante Xavi Hernández, quien se desvinculó del equipo qatarí Al Sadd y llegará a reemplazar al despedido Ronald Koeman.

El cuadro español informó en un comunicado que "ha llegado a un acuerdo con Xavi Hernández para que se convierta en técnico del primer equipo el resto de la temporada actual y dos temporadas más".

"Xavi Hernández, producto de la cantera del Barça, ha abandonado su actual club, el Al-Sadd de Qatar, tras las conversaciones mantenidas durante los últimos días con los dueños del club", agregaron.

Además, señalaron que el lunes 8 de noviembre dará una conferencia de prensa y será presentado en un acto abierto al público en Camp Nou.

El ex volante volverá tras seis años al club de sus amores, con el que jugó 17 temporadas y ganó 24 títulos.

