FC Barcelona presentó camiseta a cuadros para la próxima temporada

FC Barcelona presentó su nueva camiseta para la temporada 2019-20, con la novedad de un patrón a cuadros que sustituye a las tradicionales rayas verticales azulgrana, un diseño que "se inspira en las características islas del Eixample barcelonés", según anunció el club.

Barcelona celebrará los 120 años de su nacimiento el próximo mes de noviembre, y esta equipación, concebida dentro de la campaña 'El talento no tiene una sola forma', pretende rendir tributo, según reveló la institución, a la "innovación y la creatividad que comparten la entidad y su ciudad".

La nueva camiseta estará a la venta a nivel mundial este martes. Sin embargo, la del equipo femenino de fútbol del Barcelona, que por primera vez en la historia también será comercializada con su propio patrocinador, no estará disponible hasta la primera semana del mes de julio.

