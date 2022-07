FC Barcelona rebautizó su estadio como Spotify Camp Nou

FC Barcelona y Spotify cerraron este viernes la alianza con la que la plataforma de audio en 'streaming' se convierte en el patrocinador principal de la entidad, por lo que pasó a rebautizar el nombre del Estadio Camp Nou.

Además de patrocinar los frontales de las camisetas de competición y entrenamiento del equipo masculino y femenino de fútbol, la multinacional sueca se convierte en 'Title Partner' del estadio azulgrana, que pasó a llamarse Spotify Camp Nou.

Desde este viernes, la fachada de tribuna del recinto principal de la institución catalana luce un nuevo mural con los jugadores de los primeros equipos femenino y masculino de fútbol Pedri González, María León Ansu Fati, Alexia Putella, Pierre Emerick Aubameyang y Aitana Bonmatí, junto con el nombre de Spotify Camp Nou en el centro.

Según informó el club azulgrana, está previsto que una delegación de ejecutivos de la compañía visiten las instalaciones del club, que integra desde este viernes la imagen de la plataforma en sus diferentes espacios y apoyos.

Spotify aparecerá también desde esta temporada 2022/23 y durante cuatro años en la parte delantera de la camiseta, así como en el frontal de la prenda de entrenamiento de los dos equipos, masculino y femenino, los próximos tres cursos.

Además de la fachada, Spotify también tendrá presencia en el interior del estadio, en los asientos de las tribunas, el banco del primer equipo y del equipo visitante, y mediante otros activos a ras de cancha. Una vez terminen las obras del Camp Nou, se prevé que la marca aparezca en otros soportes publicitarios del recinto.

Asimismo, el nombre de la compañía aparecerá en otros activos como los paneles publicitarios utilizados en la sala de prensa y la zona mixta, así como en otras actividades institucionales que se celebren en el Camp Nou y el Estadio Johan Cruyff.

Barça and Spotify kick off strategic partnership that will unite music and sport



🔗 https://t.co/RDfgp2QDZB pic.twitter.com/3X3HdGthgu