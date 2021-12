FC Barcelona y Boca Juniors animan duelo amistoso por la Copa Maradona

FC Barcelona y Boca Juniors se enfrentan este martes en un duelo amistoso en Arabia Saudita por homenaje a la memoria de Diego Armando Maradona.

Sigue el desarrollo del partido en vivo y online junto a AlAireLibre.cl:

AMISTOSO INTERNACIONAL

FC Barcelona 1-1 Boca Juniors. Segundo tiempo. Estadio de la Universidad King Saud.

1-0: 50' Ferran Jutlgà (BAR); 1-1: 77' Exequiel Zeballos (BOC)

Goles:

- El gol de Jutlga para Barcelona

- Zeballos lo empató para Boca

Goal! Ferran Jutlgà gives Barcelona the lead against Copa Argentina winners. 1-0pic.twitter.com/eAVZGkAjXn