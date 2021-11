Gerard Piqué: Prefiero morir antes que ir a Real Madrid

El referente de FC Barcelona Gerard Piqué dio una extensa entrevista en el programa "El Hormiguero" en España y, entre otras cosas, dijo de forma tajante que jamás vestirá la camiseta de Real Madrid.

Piqué expresó que "es imposible, no hay nada, imposible. Prefiero morir antes que ir al Madrid", añadiendo que no ha recibido ninguna oferta este año para partir del elenco "culé".

Por otra parte, habló de las primeras semanas de Xavi al mando de los "blaugranas": "Ha puesto normas como todos los entrenadores. La del surf y la bici eléctrica no las ha mencionado. No sé si se puede o no. Sí que ha puesto unas normas que son necesarias y las vamos a cumplir todos como siempre ha sido".

Cambiando de tema, el esposo de Shakira recordó la salida de Lionel Messi de Cataluña: "Fue un día muy duro. Hemos compartido 16 años de vestuario. Es casi como un hermano. Fue duro a nivel personal. Este año las cosas no han empezado bien porque se nos ha ido el mejor de la historia. Ayer (martes) ganó el Balón de Oro demostrando que es el mejor de la historia".

Finalmente, comentó la posibilidad de ser presidente de Barcelona: "El sacrificio personal cuando las cosas no van bien sin cobrar nada y por el hecho de amar a un club. Soy un enamorado del Barça desde que nací. De ahí a ser presidente queda un mundo. Si los números son positivos te devuelven los 150 millones".