Gerard Piqué se desentendió de polémico gesto ante Villarreal: "No me acuerdo"

El defensor de FC Barcelona Gerard Piqué se desentendió de los polémicos gestos que realizó durante el encuentro en que los catalanes golearon 4-1 a Villarreal y dijo que no se acordaba de ellos tras el pitazo final.

El zaguero gesticuló con molestia luego que el VAR decidiera dar por anulado el gol que anotó Lionel Messi debido a una posición de adelanto de Arturo Vidal y en la prensa española interpretaron los movimientos de sus manos como si estuviera escribiendo en una máquina o moviendo hilos".

"No me acuerdo, durante el partido haces cosas, con la adrenalina a tope... no sé de qué me estás hablando", señaló tras el encuentro, en declaraciones a la transmisión oficial.

El gesto de Piqué tras el gol anulado por el VAR: "No sé de qué me estás hablando" #VillarrealBarça https://t.co/KYPRqKXjSs — MARCA (@marca) July 5, 2020

También Piqué sostuvo que "los tres puntos eran importantes para seguir en la lucha y el juego es muy importante para nosotros porque es nuestra seña de identidad. Ahora tenemos que seguir por esta línea hasta que acabe la temporada".

Barcelona quedó a cuatro puntos de Real Madrid, que lidera la liga a cuatro fechas del final.