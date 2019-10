Gerardo Martino: Messi no tuvo un año para estar entre los mejores

El ex DT de FC Barcelona cuestionó el The Best que ganó el argentino.

El ex entrenador de FC Barcelona y la selección argentina Gerardo Martino cuestionó el premio The Best que logró Lionel Messi, pues no cree que el volante trasandino tuviera un año para estar entre los más destacados.

"Leo Messi no tuvo el año para estar entre los mejores", dijo el actual DT de México al medio TUDN Mex.

Además, reparó en que los errores de su equipo le costaron el último 4-0 que sufrieron los aztecas ante Argentina en un amistoso.

"Tomamos el protagonismo y errores puntuales marcaron el desarrollo del partido. Nadie imaginó ese resultado final", consideró.