Griezmann: A Messi le jodió cuando rechacé Barcelona, pero luego dijo que iba a muerte conmigo

El francés Antoine Griezmann aclaró que tiene una buena relación con el argentino Lionel Messi en FC Barcelona, aunque dio a conocer que cuando rechazó el club catalán por primera vez, a su actual compañero "le jodió".

"Llegué a Barcelona, que lo había rechazado un año antes. Pudo haber comentarios hasta en el vestuario, pero quería pedir perdón si tenía que hacerlo, en el campo. Yo hablé con Leo cuando llegué y me dijo que le jodió cuando rechacé ir la primera vez, porque él había hecho comentarios públicos y que al final dije que no", señaló en conversación con "Universo Valdano", de Movistar.

Aún así, el galo reveló que el trasandino le dijo "que iba a muerte conmigo y es lo que noto y lo que siento cada día".

Griezmann comentó que los dichos de su ex agente, Eric Olhats, quien afirmó que Messi es el "régimen del terror" en el cuadro azulgrana.

"Con Eric no tengo relación desde que me casé. No vino a mi boda, me cabreé muchísimo, no es mi representante y no tengo relación con él. Como nadie de mi entorno habla, él opina como hace cualquiera y puede hacer mucho daño, puede crear dudas en el vestuario y en mi relación con Leo", advirtió.

"Leo sabe que tengo muchísimo respeto por él, aprendo de él. Yo le dije que no tengo nada que ver con ellos. Al otro hace tres años que no hablo con él y ni siquiera tengo el whatsapp de mi tío", dijo en referencia a las palabras de su familiar.

"Le dije a Leo que hablaría, aunque no me gusta, para aclarar las cosas. Necesito un poco de ayuda de todos, de aficionados, del club. De los compañeros ya la tengo. Que la gente esté más suave conmigo, los periodistas, que no me peguen tantos palos, que me dejen un poco tranquilos", completó Griezmann.