Joven volante de FC Barcelona criticó a la directiva por ofrecer su número a Frenkie De Jong

Carles Aleñá se molestó porque le entregaron su dorsal a Frenkie De Jong y no le consultaron.

El joven futbolista de FC Barcelona Carles Aleñá se indignó con la directiva del equipo español debido a que le entregaron el número 21 al holandés Frenkie De Jong y no se lo consultaron previamente.

"Eché de menos un mensaje de la directiva, al menos decirme De Jong había pedido ese número porque se lo prometieron sin avisarme. Son cosas que pasan a veces en este club", comentó.

"Me supo mal, porque creo que yo siempre he tenido buenos gestos con el club. Simplemente un mensaje, pero no quiero meterme más en este tema", complementó el compañero de Arturo Vidal.

De todas maneras, Aleñá dejó el problema en el pasado porque luego le cedió el dorsal al neerlandés: "Fue una cosa muy rápida. Sabía que le gustaba el 21 y me lo transmitió. Él me lo pidió con toda la humildad y me dijo que la decisión era mía. Lo hablamos con Frenkie y yo de manera supernatural y creo que él hubiera hecho lo mismo por mí".