Juan Sebastián Verón: Si Messi quiere venir a Estudiantes, tiene la 10 asegurada

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, se refirió a los rumores que apuntan a una posible partida de Lionel Messi en FC Barcelona y señaló que están abiertas las puertas para que el argentino llegue al "pincha".

"Si quiere venir acá, tiene la 10 asegurada. Más allá de eso, no me lo imagino realmente fuera de Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo esto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión y ver sus ganas y todo lo que le rodea lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro", declaró Verón a EFE.

Verón, quien fue compañero de Messi en la albiceleste, también apuntó que en Barcelona están pasando un proceso de transición, buscando llenar los espacios que dejaron Xavi e Iniesta cuando dejaron el club.

"No es un periodo bueno para el equipo, va sufriendo un recambio y son difíciles esos recambios; es difícil encontrar a un Xavi y a un Iniesta, no lo vas a encontrar tampoco. Aquellos que están, obviamente, van sumando años, es un momento de transición y complejo que en definitiva tendrán que trabajar para encontrar la respuesta a todo eso", sentenció.