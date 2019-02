Kevin-Prince Boateng sufrió un robo mientras jugaba por Barcelona ante Valladolid

Kevin-Prince Boateng ha tenido un oscuro inicio en Barcelona. El ghanés llegó en el mercado invernal para darle aire a Luis Suárez, nueve titular del elenco blaugrana. Sin embargo, apenas ha tenido minutos y no ha dejado buen sabor de boca.

Jugó ante Sevilla por la Copa del Rey y el sábado, por primera vez, fue titular por liga ante Real Valladolid. No gravitó, le hicieron dos posibles penales no sancionados y falló una increíble situación de gol. Por si eso no fuera poco, le robaron un mientras se disputaba el encuentro.

Según informó Mundo Deportivo, una tropa de asaltantes irrumpió en su casa ubicada en la parte alta de Sarriá. Al parecer, entraron por una ventana.

Los ladrones se llevaron toda clase de joyas, avaluadas en 300 mil euros (224 millones de pesos chilenos aprox.), y también encontraron dinero en efectivo. La policía ya investiga el caso.

Ya había un antecedente reciente de robo en el camarín "culé". En noviembre pasado a Jordi Alba le pasó lo mismo. Mientras viajaba con el equipo a Italia para enfrentar al Inter de Milán, criminales entraron en su domicilio, emplazado en el mismo barrio que el de Boateng y en el que se encontraban su hijo y su esposa. El modus operandi fue el mismo. Ingresaron por la ventana y forzaron la caja fuerte.