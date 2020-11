La curiosa crítica de Marco Van Basten a Messi y Griezmann: Están jugando como pasteleros

El ex delantero holandés Marco Van Basten, uno de los grandes delanteros del mundo en las décadas de los '80 y '90 lanzó una comentada crítica sobre Lionel Messi por el presente que atraviesa en FC Barcelona.

En diálogo con la cadenaholandesa Ziggo Sport, el ex atacante apuntó: "Está jugando simplemente mal. Tanto Messi como (Antoine) Griezmann están jugando como unos pasteleros".

Sobre el argentino agregó que "no está contento con la situación en Barcelona y sus alrededores. Y luego también ese lío con Griezmann. Y sin duda, le molestará el hecho de que no haya público. Es una acumulación. No vemos a la persona que conocemos".

Lionel Messi quedó afuera de la citación de FC Barcelona para el duelo ante Dinamo Kiev por la Liga de Campeones, pues el técnico Ronald Koeman aseguró que necesita descanso.