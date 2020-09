Messi marcó un golazo en amistoso de FC Barcelona contra Girona

El argentino Lionel Messi anotó dos goles en el encuentro amistoso de pretemporada que FC Barcelona le ganó por 3-1 Girona este miércoles.

El cuadro catalán, que no contó con Arturo Vidal, abrió la cuenta a través de Philippe Coutinho a los 21 minutos y luego Messi decidió el 2-0 transitorio con un gran golazo desde fuera del área, en los 46'.

A pesar del descuento de Samu Saiz a los 46', el atacante trasandino volvió a hacerse presente en el marcador con otro golazo, esta vez a los 49'.

Barcelona se prepara de esta manera para su regreso a la competencia oficial.

Mira los goles de Messi.

