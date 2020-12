Messi y su continuidad en Barcelona: "No tengo nada claro, esperaré que termine la temporada"

El argentino Lionel Messi, en una extensa entrevista con el periodista Jordi Evole en el canal español La Sexta, habló sobre su continuidad en FC Barcelona y afirmó que no activará el derecho a negociar como jugador libre el 1 de enero (termina contrato el 30 de junio) y esperará que termine la temporada.

"No tengo nada claro hasta que termine el año, voy a esperar que finalice la temporada, si no estaría incumpliendo lo que dije ahora, lo importante es pensar en el equipo, terminar bien el año, pensar en conseguir títulos y no distraerme en otras cosas", explicó Messi.

En la misma línea, rechazó tener como destino Manchester o París, en referencia al interés del City de Guardiola y el PSG de Neymar.

"Yo sé que hay mucha gente del club, de Barcelona, el hincha, que todavía me quiere, que quiere que siga en el club. También se que hay otra gente que después de lo que pasó no está así. Pero voy a hacer lo que sea mejor para el club y para mí, no tengo dudas. Y lo que me diga el corazón y la cabeza", precisó.

Pese a la incertidumbre, remarcó que una vez finalice su vida como jugador, "pienso volver, me voy a quedar a vivir en Barcelona. Y quiero volver a Barcelona el día de mañana, porque cuando deje de ser jugador quiero estar en el club, de alguna manera, aportando en lo que sepa, es lo que quiero y lo que siento".

Sin embargo, Messi tuvo que explicar porqué utilizó la palabra volver, ya que dio a entender que en algún momento dejará el equipo.

"Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa liga y esa vida, pero luego si pasará o no, no lo sé. No es un ahora o en el futuro, y por eso digo lo de volver", aseveró.

"Volvería a enviar el Burofax para pedir irme"

Entre otros temas, Messi fue consultado por el famoso Burofax que envió al club el pasado 25 de agosto, causando impacto mundial por su petición de salida a la directiva de Barcelona y sostuvo que lo volvería a hacer.

"Sí, es una manera de formarlizar y hacerlo oficial. Yo lo venía diciendo todo el año...no todo el año, pero sí los últimos seis meses. Muchas veces le dije al presidente (Bartomeu) que me iba, que ya me quería ir, que me ayude, y él no, no y no. (El burofax) era una forma de decir que me quería ir en serio", detalló.

También aprovechó de acusar las mentiras de Bartomeu, ex presidente del equipo: "Prefiero no sacarlo, porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron, no voy a sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió, pero te puedo asegurar que muchísimas y en varios años".