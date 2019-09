Messi y su futuro en Barcelona: "Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar"

El astro argentino Lionel Messi habló en exclusiva con el medio Sport en España y aclaró que no tiene pensado irse de Barcelona, pese a la polémica cláusula de su contrato, que le permite irse gratis al equipo que quiera al final de cada temporada.

"Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar, quiero ganar en este club", sostuvo el trasandino, según consignó la portada de Sport, diario afín al club catalán.

En la entrevista, con una extensión de ocho página y que será publicada en la edición de este jueves, Messi también se refirió al fallido fichaje del brasileño Neymar.

"Me hubiese encantado que viniera. Sinceramente, no sé si el Barcelona hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con PSG no es fácil", comentó.

Además, remarcó que "a nivel deportivo, Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto".

No obstante, remarcó que "no estoy decepcionado, tenemos una plantilla espectacular que puede optar por todo, también sin Ney".

Por último, remarcó que "nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión" y descartó ser el que manda en el equipo. "Ha quedado demostrado que no es así".