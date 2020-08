Negociaciones entre Suárez y Barcelona están entrampadas

Los representantes de FC Barcelona y los abogados del delantero uruguayo Luis Suárez cumplieron una nueva jornada de negociaciones, no obstante, el acuerdo para rescindir el contrato del ariete charrúa se mantiene lejos.

De acuerdo a lo publicado por Sport, las posturas se mantienen separadas ya que el jugador busca que le paguen el año de contrato que le resta (más uno opcional) y desde el club busca rebajar esa cantidad.

Algo que podría ayudar en la salida de Suárez es alguna oferta, no obstante, no ha habido interés de algún equipo por el jugador y ante ello, el ex jugador de Liverpool deberá el domingo someterse a un examen PCR para comenzar el lunes con las prácticas al mando de Ronald Koeman.

El Barça, por su parte, también tiene claro que debe respetar el derecho a acudir a su puesto de trabajo del futbolista y no hay motivo para impedírselo. La ley está muy clara para las dos partes y nadie quiere dar un paso en falso.