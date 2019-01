Ousmane Dembelé estará 15 días fuera de las canchas por lesión en un tobillo

El delantero de FC Barcelona Ousmane Dembélé estará unos 15 días de baja por un esguince en el tobillo izquierdo, según informaron los servicios médicos del club azulgrana.

Las pruebas médicas a las que se sometió este lunes el francés confirmaron la lesión que sufrió durante el último partido de la liga española que su equipo disputó este domingo ante Leganés en el Camp Nou (3-1).

Si se cumplen los pronósticos, Dembélé se perderá los cuartos de final de la Copa del Rey ante Sevilla y los partidos de Liga ante Girona, en Montilivi, y Valencia en el Camp Nou.

El galo fue el gran ausente del entrenamiento que el plantel azulgrana hizo esta mañana en la Ciudad Deportiva "Joan Gamper". Una sesión de recuperación para quienes fueron titulares ante Leganés y más intensa para el resto de los disponibles.

