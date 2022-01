Ousmane Dembélé no se presentó a FC Barcelona por "indisposición gástrica"

El francés Ousmane Dembélé no acudió este domingo a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde debía presentarse para conocer la lista de convocados para jugar contra Alavés, aquejado de un "indisposición gástrica", según informó FC Barcelona en un comunicado.

"El jugador del primer equipo Ousmane Dembélé no se presentó esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, tal y como estaba citado, por una indisposición gástrica", comunicó la entidad.

El internacional galo volvió a quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica para viajar a Vitoria, donde este domingo (21.00 horas) Barcelona se enfrentará a Alavés.

Como ya sucedió en los octavos de final de la Copa del Rey, Dembélé se quedó en Barcelona después de que el club le pidiera salir en el mercado de invierno ante su negativa de renovar el contrato con la entidad.

No obstante, en este ocasión, no se presentó para conocer la lista de jugadores que disputarán el partido de la jornada 22 de La Liga Santander.