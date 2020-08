Periodista español destrozó a Messi: "Se va la tiranía del vestuario"

Lionel Messi tomó la decisión de partir de FC Barcelona y en España las críticas cada vez van tomando más fuerza, con los medios de comunicación criticando al argentino por su "deslealtad" al club que le ha dado todo.

En esta oportunidad, Juanma Castaño, de la cadena Cope, aprovechó su tribuna como director del programa El Partidazo y en su editorial sostuvo que "la tiranía dejaba el vestuario".

"¿Se va un líder?. Para mí no, para mí Messi demuestra que hoy no es un líder. Se va la tiranía de Messi. Messi no ha sido un líder, ha impuesto sus normas en el vestuario. Y hay gente en este vestuario que ha sufrido con Messi. Bartomeu se lo merece porque ha gobernado el Barça teniendo miedo a Messi. Han alimentado un monstruo, y se lo han comido", sostuvo el periodista, en declaraciones recogidas por Marca.

Además, remarcó en el comportamiento "desleal" y aseguró que es imposible defender la postura del delantero, que se va en el peor momento del equipo.

También acusó la incapacidad del argentino de dar explicacione a los hinchas, que lo idolatran, y que a través de sus redes sociales diga cuál es su situación.

Finalmente, sostuvo que la amistad de Messi y Suárez fue "tóxica", le hizo daño al club y el presidente Josep María Bartomeu demoró en "amputar" esta sociedad

"No es casualidad que la decisión de Messi llega 24 horas después de que Koeman dijese que no contaba con Luis Suárez. No me imagino a Xavi marchándose así ni a Iniesta, ni a Puyol yéndose así. ¿Se va un líder del Barça? Para mí no. Se va el mejor jugador de la historia del Barcelona. Hay muchos jugadores del Barça que les da igual que se vaya Messi, porque muchos han sufrido con Messi al lado. Tiene una cara oculta. Cuando no se hacen las cosas como él quiere, se va", cerró.