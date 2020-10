Piqué: "Es una barbaridad que el club se haya gastado dinero en criticarnos"

El defensor Gerard Piqué, uno de los capitanes de FC Barcelona, aseguró que resulta "una barbaridad" que el club se haya gastado dinero, "dinero que ahora nos están pidiendo", para "criticar", ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo.

"¿Mi relación con el presidente Bartomeu? No quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces... El tema de las redes sociales.... Le pedí explicaciones (a Bartomeu) y lo que me dijo es 'Gerard, yo no lo sabía'. Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios (Jaume Masferrer) todavía está trabajando en el club", añadió en una entrevista con el diario La Vanguardia.

"Eso me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Es doloroso? Sí. ¿Puedo hacer algo más? Pues no. Mi relación con el presidente puede ser cordial, pero hay cosas que quedan", complementó.