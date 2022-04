Piqué pidió ayuda al presidente de la Federación Española para jugar en Tokio 2020

El defensa de FC Barcelona Gerard Piqué pidió ayuda al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según un audio publicado por El Confidencial dentro de las conversaciones sobre la negociación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

"Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", se escucha decir a Piqué, que había renunciado antes a la selección absoluta y pide discreción a Rubiales.

En una respuesta posterior el presidente de la RFEF afirma que el seleccionador es quien tiene que tomar las decisiones, aunque él estaría "encantadísimo".

"Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más", respondió Rubiales.

Entre las informaciones reveladas también se indica que la RFEF rechazó una oferta para celebrar la Supercopa en Qatar, en la que no había penalización si Barcelona o Real Madrid no participaban. Qatar ofrecía 33 millones más un incremento anual del 3 por ciento a partir del cuarto año.