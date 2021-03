Policía catalana cree que gastos del Barcagate se simularon en egresos de La Masia

La policía autonómica catalana tiene la teoría de que FC Barcelona habría simulado el "Barcagate" como gastos de La Masia por un total de 192.000 euros fraccionados en 16.500 euros mensuales que se ingresaron en la empresa Tantrasoft, para que supuestamente se destinasen a la "reputación digital" de la escuela azulgrana.

Así lo dice el informe policial al que ha tenido acceso la Agencia EFE, incluido en el sumario de la investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, el cual también explica que el director de La Masia, Xavier Martín, declaró en la instrucción que pidió explicaciones en febrero de 2020 a Óscar Grau, el director general del Barça.

Este le dijo que él no sabía nada y que debía hablar con el presidente Josep Maria Bartomeu y su mano derecha, Jaume Masferrer. Bartomeu no supo darle explicaciones a Martín sobre el motivo de estos gastos que "no aparecían en el presupuesto" y lo emplazó a hablar con Masferrer y con Mario Ruiz, jefe de prensa del fútbol base y formativo.

Tanto Bartomeu como Masferrer y Grau fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra ayer lunes por posible administración desleal y corrupción entre particulares y posteriormente puestos en libertad provisional.

El director de La Masia también explicó en la instrucción que "por sus conocimientos y experiencia profesional el dinero pagado por este trabajo está totalmente fuera de mercado y, además, hay empresas en Cataluña que podrían hacer este trabajo y no hacía falta buscar una empresa extranjera".