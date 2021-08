Quique Setién reconoció "shock" que le provocó el vestuario de FC Barcelona

El ex entrenador de FC Barcelona Quique Setién reconoció el "shock" que vivió cuando se enfrentó por primera vez al vestuario del elenco catalán y además reveló que ya perdió "todo el interés" por dirigir.

"Yo soy perfectamente consciente cuando voy a Barcelona de que voy porque no tienen a nadie más, pero lo que no puedes es renunciar a ir a Barcelona y entrenar a los mejores jugadores del mundo, entre ellos, al mejor", dijo en entrevista con Jot Down.

"Llegas ahí y te encuentras con lo que te encuentras. Un montón de cosas que realmente te llaman la atención porque, primero, desconoces ese nivel y, segundo, porque nunca he vivido un vestuario así, ni en la selección ni en el Atlético de Madrid. Era otra cosa. Y eso sí que me ha provocado un shock", recordó.

"Hay muchas cosas que tú no puedes controlar, que es imposible que puedas controlar. Te encuentras un vestuario que no es feliz, no sé si era por la trayectoria, pero no veía un vestuario como el que yo he vivido en la mayor parte de mi trayectoria deportiva", apuntó.

"Lo que yo me encuentro ahí, no me lo he encontrado en cuarenta años que llevo metido en el fútbol", remató Setién.

De Messi, dijo que "es el mejor jugador de todos los tiempos o al menos de los tiempos que yo he visto, porque a Pelé no le pude seguir en su esplendor. A Messi he tenido la suerte de verle catorce o quince años durante los cuales estaba deseando que jugara Barcelona para encender la televisión y verle jugar. Yo no soy de equipos, soy de jugadores. Me dan igual los equipos, me da igual que ganen o que pierdan".