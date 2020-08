Ronald Koeman cuenta con Messi: Al mejor del mundo lo quieres en tu equipo y no en el contrario

Este miércoles FC Barcelona presentó al entrenador holandés Ronald Koeman como su flamante técnico, quien señaló que le gustaría seguir con Lionel Messi en el plantel, pero aclaró que el argentino tiene un año más de contrato en el club.

"Messi es el mejor del mundo, y al mejor del mundo lo quieres en tu equipo y no en el contrario", señaló durante una conferencia de prensa.

"Me encanta trabajar con Messi, porque te gana partidos, siempre lo ha demostrado. Estoy contentísimo si quiere quedarse, pero tiene todavía contrato. Ojalá que siga más años aquí", agregó Koeman.

"No sé si tengo que convencer a Messi. Si quiere quedarse, yo estaré contentísimo, pero aún le queda un año de contrato. Así que es jugador del Barça", apuntó.

"Soy el entrenador para tomar decisiones, pero no por él, también por otros jugadores, pero Messi tiene un año de contrato y es jugador de Barcelona. Es un jugador tan importante que quieres tener en tu equipo como entrenador".

"Messi es el capitán del equipo y por los demás, si hay situaciones positivas o negativas, o hay jugadores que tienen contrato y lo primero es conversar con el jugador. No voy a hablar sobre jugadores que si tienen o quieren, eso no me gusta, por respeto a esos jugadores", completó.