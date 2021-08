Ronald Koeman: Hubo mucha emoción por la despedida de Messi, pero debemos pasar página

El entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, aseguró tras ganar el Trofeo "Joan Gamper" en el último partido de la pretemporada que "el equipo está casi hecho" para el debut en la liga española, pese a haber perdido a Lionel Messi.

"Hicimos un buen partido contra un equipo defensivamente fuerte como Juventus. Sobre todo en la primera parte, creamos posibilidades grandes de marcar", destacó el técnico holandés.

Koeman insistió en que sus dirigidos pueden hacer "un buen campeonato" incluso sin Messi, al que sus futbolistas despidieron este mismo domingo en un acto emotivo.

"Antes del partido dije a los jugadores que ha sido un día emocionalmente muy fuerte por la despedida de Leo, pero que somos profesionales. Queremos lo mejor para el club y hay que jugar como equipo. Hay que pasar página", manifestó.

Pese a ello, el neerlandés no dudó en elogiar al argentino: "Siempre es importante tener al mejor, pero si no es así no cambiamos nuestras ideas y nuestra manera de jugar. Hay otros jugadores que pueden ocupar esa posición, hoy lo hizo muy bien Antoine Griezmann", concluyó.