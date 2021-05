Ronald Koeman: No crean cualquier cosa que escuchen, estoy bien de salud

El holandés Ronald Koeman, técnico de FC Barcelona, apareció en redes sociales para aclarar su condición de salud, desmitiendo que haya sufrido una ataque de ansiedad, como lo declaró el presidente del equipo, Joan Laporta.

"No crean cualquier cosa que escuchen, estoy bien de salud, eso es todo lo que importa en la vida", escribió en inglés el estratego, leyenda del equipo en su etapa como jugador.

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! 🙏👍 pic.twitter.com/yTlPxL0sKn