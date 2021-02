Ronald Koeman y continuidad de Messi: No estoy seguro, pero tengo esperanzas

El entrenador holandés Ronald Koeman se refirió a la situación de Lionel Messi y, aunque dijo verlo bien en las últimas semanas, dijo que no está seguro sobre su continuidad, aunque mantiene la esperanza.

"Le dije a Leo: 'Estoy muy feliz si te quedas. Si no, es tu decisión y es lo que tienes que manejar con el club", contó en una entrevista a The Athletics.

"Hablé con él en su casa antes de que empezáramos la temporada, hice planes con él y estaba muy entusiasmado. Poco a poco, fue aceptando la situación. Y mira cómo está jugando en las últimas semanas, está muy metido en el equipo. Pero nadie sabe qué pasará en el futuro", agregó.

En esa línea y con respecto al futuro, el holandés advirtió que "todavía no veo a Messi con otra camiseta que no sea la de Barcelona. No estoy seguro, pero tengo esperanzas, porque sigue siendo un gran jugador y sigue ganando partidos para el equipo".